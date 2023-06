Addio Milan-Maldini, Braida: “I sentimenti non si comprano, la storia è stata calpestata”

Dopo l’addio di Paolo Maldini al Milan l’opinione pubblica si è divisa tra chi ha criticato le modalità della separazione e chi ha ritenuto corretta la scelta vista l’ultima deludente campagna acquisti. L’ex dirigente rossonero Ariedo Braida, nel corso di un’intervista rilasciata al QS, ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda senza usare mezzi termini: “I sentimenti non si comprano e non si vendono. Ho sentito Maldini per manifestargli tutta la mia vicinanza e il mio affetto. Lui ha rappresentato la storia del Milan, che è fondamentale nella vita di un uomo. Questa volta la storia è stata calpestata”.