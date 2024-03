Addio a Joe Barone, il calcio è in lutto: messaggi di cordoglio da club, Lega e politica

Il calcio italiano e internazionale piange Giuseppe Barone, detto ‘Joe’, direttore generale della Fiorentina, morto quest’oggi dopo essere stato ricoverato domenica scorsa al San Raffaele di Milano per un arresto cardiaco. Tante le reazioni e i messaggi di cordoglio dal mondo dello sport, ma anche da quello della politica, a partire dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola”, le parole del primo cittadino. “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore – ha scritto invece il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”.

Su X è arrivato il messaggio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare. Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato”. “L’AC Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Fiorentina”, è il messaggio del club rossonero, seguito poi dall’Inter che “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina”. “Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina per la tragica scomparsa di Joe”, il tweet della Juventus. “L’ASRoma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Joe Barone. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari e a tutta la Fiorentina”, il messaggio da Trigoria. “La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia di Joe Barone, Direttore Generale dell’ACF Fiorentina. Il Presidente Lotito, tutta la dirigenza e la squadra esprimono profondo cordoglio alle persone a lui care e al club gigliato”, scrive sui social la società biancoceleste.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla @acffiorentina.#FCIM pic.twitter.com/mrty422mMo — Inter (@Inter) March 19, 2024

L’#ASRoma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Joe Barone. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari e a tutta la @acffiorentina. — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2024

AC Milan is deeply saddened to learn of the passing of Joe Barone.

Our most heartfelt condolences go to his family and everyone at Fiorentina L'AC Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone.

Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla… pic.twitter.com/XPqtA2cfUV — AC Milan (@acmilan) March 19, 2024

La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia di Joe Barone, Direttore Generale dell’ACF Fiorentina. Il Presidente Lotito, tutta la dirigenza e la squadra esprimono profondo cordoglio alle persone a lui care e al club gigliato. pic.twitter.com/R4yXZTBuQG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 19, 2024

Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la @acffiorentina per la tragica scomparsa di Joe — JuventusFC (@juventusfc) March 19, 2024

Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’ACF Fiorentina per la repentina ed improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe… pic.twitter.com/5Eq795B4qZ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 19, 2024