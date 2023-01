Abodi: “Voglio valutare l’impegno di Dazn nel tempo”

“L’incontro di oggi è stato molto soddisfacente e troverà una risposta nei prossimi giorni. Sull’aspetto dell’analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizio e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato”. Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è detto soddisfatto sull’esito dell’incontro con i vertici di Dazn, della Serie A e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzato in seguito ai disservizi della 16a giornata di campionato. “Gli auspici sono stati soddisfatti, ma voglio misurare nel tempo la volontà del gruppo di investire nel nostro Paese” ha concluso Abodi.