100 anni di Agnelli, John Elkann: “Questa sera dimostra il bene che ha fatto la Juventus”

“Juventus vuol dire gioventù. Questa è una serata bellissima con tanti giovani qui per la Juventus, è un momento forte. Il futuro? Il legame della famiglia Agnelli dura da cent’anni, la cosa più importante è la passione forte tra la mia famiglia e la Juventus”. Lo ha detto il proprietario di Exor, John Elkann, all’evento per i 100 anni di gestione Juventus da parte della famiglia Agnelli: “Il nostro segreto? E’ il grandissimo amore da parte di noi juventini e si tramanda di generazione in generazione. Siamo legati al futuro. Leone e Oceano giocano a calcio, la Juventus è grande parte della loro vita. Questa sera è la dimostrazione di quanto bene la Juventus abbia fatto”.