Serie A, a Lautaro Martinez il premio Ea Sports di miglior giocatore di ottobre

Lautaro Martinez sta coronando un periodo per lui d’oro. Dopo il sigillo di Salisburgo che è valso per l’Inter la qualificazione agli ottavi di Champions League, per il Toro, è a arrivato un altro prestigioso premio che si va ad aggiungere al ventesimo posto in classifica per il Pallone d’Oro.

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica, alle 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.