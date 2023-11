Polemiche su Anthony Taylor, la EFL ammette l’errore: ma sarà lui ad arbitrare Chelsea-Man City

Il rigore assegnato dall’arbitro Anthony Taylor nel match di Championship tra Preston North End e Coventry City è stato un errore. Come riporta il The Sun, ad ammetterlo è la EFL, che giudica quindi negativamente la prestazione del fischietto inglese per via del penalty concesso per un contatto tra Kyle McFadzean e Milutin Osmajic. Taylor era stato ‘retrocesso’ in Championship dopo un momento di forma non esaltante (una sbavatura anche in Wolves-Newcastle), ma il nuovo errore non cambierà il suo destino. Domenica alle 17:30 sarà infatti lui ad arbitrare il big match tra Chelsea e Manchester City. La EFL spera che vada tutto liscio in un 2023 di polemiche per l’arbitro della discussa finale di Europa League tra Roma e Siviglia.