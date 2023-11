Bologna, Thiago Motta: “Grande rispetto per la Fiorentina. Abbiamo fatto cose straordinarie, ma manca tanto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato la sfida contro la Fiorentina, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Affronteremo l’impegno con il massimo impegno e concentrazione. Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina, anche se sulla carta abbiamo giocato contro squadre ancora più attrezzate. Dovremo stare attenti a ciò che facciamo in campo. Per competere contro una squadra come la Fiorentina servirà una prestazione di livello“.

L’allenatore dei felsinei ha poi parlato dei singoli: “Karlsson ha preso un colpo al ginocchio, lo valuteremo oggi. Fondamentale per il gruppo invece il ritorno di Lucumi. Calafiori? Ragazzo fantastico, sono felice di averlo in gruppo. Posch è stato fermo per infortunio, ma ora è al meglio e aiuta la squadra. Quando non c’era però abbiamo avuto un buon contributo da De Silvestri e Corazza. Anche Ferguson sta facendo benissimo, lavora dalla mattina alla sera. Ci sarà un motivo se, da quando sono qui, è il centrocampista con più gol in Serie A, avendo superato persino due giocatori di altissimo livello come Rabiot e Koopmeiners“.

“Onestamente non avrei pensato di essere così in alto, ma manca ancora tanto. Sicuramente abbiamo fatto delle cose straordinarie, tuttavia non riesco a portarmi avanti di uno o tre mesi. Penso solo alla prossima partita e come prepararla al massimo – ha proseguito Thiago Motta, per poi parlare di Italiano – E’ un allenatore che sta facendo bene da tanto tempo, tra noi c’è rispetto professionale. Le sue squadre creano problemi agli avversari, alzando i terzini e attaccando bene l’area quando crossano. Noi però siamo consapevoli di ciò che serve per fare per una grande prestazione. Nzola? Ha potenzialità enormi, lui e Beltran possono essere pericolosi perciò dovremo essere molto attenti“.