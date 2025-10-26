Castro e Cambiaghi illudono i rossoblù, ma i viola rimontano con due rigori (Gudmundsson e Kean). Holm espulso nel finale, Dodò fallisce il colpo del 3-2 a porta vuota.

La Fiorentina strappa un pareggio insperato al Franchi contro il Bologna, che vede sfumare una vittoria pesantissima in ottica classifica. La squadra di Niccolini (in panchina al posto di Italiano) si porta avanti 2-0 con Castro e Cambiaghi, sfiora il tris annullato a Dallinga e domina per un’ora. Poi due rigori rimettono in corsa i viola: prima Gudmundsson, poi Kean dal dischetto al 96’ fissano il 2-2.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La partita

Primo tempo di marca rossoblù, con Castro che al 25’ punisce un errore di Pablo Mari e firma lo 0-1. La Viola fatica, Ranieri al 30’ spreca la chance più clamorosa. Nella ripresa Cambiaghi raddoppia al 53’ su cross di Holm, ma il Bologna non chiude il match e si complica la vita. L’arbitro annulla il 3-0 di Dallinga per fuorigioco a inizio azione.

Al 73’ Ferguson tocca di mano e Gudmundsson trasforma il rigore dell’1-2. Nel finale Holm si fa espellere, Pioli inserisce tutte le punte e al 96’ arriva il secondo penalty, concesso dal Var per fallo di mano di Bernardeschi: Kean non sbaglia e fa 2-2. A tempo scaduto Dodò manca addirittura il 3-2 a porta vuota.

La classifica

Il Bologna resta con l’amaro in bocca: poteva volare in zona Champions, ma si ferma a metà classifica. La Fiorentina rimane invischiata nelle zone basse, tra contestazioni e gioco ancora in cerca di identità.