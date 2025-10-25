Al gol dell’ex Leicester, primo in Serie A, replica il centrocampista nerazzurro. Grigiorossi decimi a quota 11, per la Dea è il quarto pari di fila.

Finisce in parità il match dello “Zini” tra Cremonese e Atalanta. Dopo un’ora di equilibrio e tante occasioni non sfruttate, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 78’: Vardy, al debutto da titolare e al primo centro in Serie A, ribadisce in rete una respinta di Carnesecchi su tiro di Zerbin. L’illusione dura poco, perché al minuto 84 arriva il pareggio nerazzurro con Brescianini, bravo a trovare l’angolo da fuori area e a beffare Silvestri.

Nicola conferma il 3-5-2 con Zerbin mezzala e la coppia Vardy-Sanabria in avanti, mentre Juric resta fedele al 3-4-2-1, con Krstovic riferimento offensivo e Scamacca pronto a subentrare. Nella prima frazione Carnesecchi salva i suoi due volte, prima su Vandeputte e poi su Barbieri, mentre l’Atalanta si affida alle giocate di De Ketelaere senza però trovare lo spunto vincente.

Nella ripresa i bergamaschi alzano i ritmi, con Samardzic e Scamacca subentrati a dare più profondità. Silvestri è decisivo su un tiro del serbo, ma al 78′ è Vardy a sbloccare l’incontro. La Dea reagisce subito e sei minuti più tardi trova il pari con Brescianini.

Un punto che soddisfa la Cremonese, ora decima a quota 11 in classifica e attesa dalla sfida col Genoa. Per l’Atalanta, invece, arriva il sesto pareggio in campionato, il quarto consecutivo: i gol sono tornati, ma a Juric serve ritrovare anche la vittoria già nel turno infrasettimanale contro il Milan.