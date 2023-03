Serie A, Iervolino: “Ora in Lega si respira un clima più sereno. Salernitana? Pensiamo allo Spezia”

A margine dell’Assemblea della Lega di Serie A, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato del clima che si respira fra i diversi patron delle squadre di A nella Lega di appartenenza. Dopo l’Assemblea, infatti, il numero uno della Salernitana ha parlato alla stampa, sottolineando anche l’importanza della prossima partita per il club granata.

Le parole di Iervolino sulla Lega di A: “Clima più sereno? Abbiamo fatto molti passi avanti, oggi è stata una bella riunione. Stiamo ritrovando la giusta serenità per tirare fuori dal cilindro un coniglio per fare belle cose. Il progetto radio? Ci sono tanti progetti, come la stessa media company. C’è un ritrovato spirito di coesione“.

Sulla Salernitana: “Iniziamo a pensare a quello di dopodomani, una gara difficile con una diretta concorrente (contro lo Spezia) una partita che sarà decimata per gli infortuni da ambo i lati. Nel calcio ci deve essere il terzo tempo, con i tifosi che poi vanno a bere qualcosa insieme. Soprattutto fra le città che hanno, per questioni di prossimità, vicinanza e culture affini ci deve essere un ponte. E’ un auspicio per tutto il calcio italiano“.