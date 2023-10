Serie A, Casini: “Rinnovamento stadi la nostra priorità”

Durante “Casa Italia”, trasmissione di Rai Italia, Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, é intervenuto su vari temi: priorità sul rinnovo degli stadi, formazione sportiva e calcio scommesse. Queste le parole di Casini: “Vogliamo investire sul rinnovo e l’adeguamento sotto ogni aspetto degli stadi italiani, sono la priorità del calcio italiano. Il commissario governativo deve essere un punto di arrivo, va nominato dopo la semplificazione delle procedure altrimenti il rischio è di lavorare male come già successo in passato. La Serie A si è messa a disposizione di società, Comuni e amministrazioni. La Lega ha confezionato un documento di riforme per l’investimento nei vivai e la riforma del campionato primavera. Aiuto della scuola verso lo sport e viceversa non sufficiente, é anche una questione culturale”

Sulle scommesse: “Lo abbiamo vissuto con sgomento, é un fenomeno antico che ricompare sempre. Importante dare anche una formazione personale e culturale. I giocatori vanno supportati anche psicologicamente, la tecnologia bisogna insegnare ad usarla sin da bambini nelle scuole”.