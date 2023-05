Serie A 2022/2023, la classifica a confronto dopo 34 giornate: notte fonda Sampdoria

Dopo trentaquattro giornate la classifica di Serie A di quest’anno è diversa da quella della scorsa stagione. Il Milan con la vittoria contro la Lazio ha portato il passivo rispetto alla scorsa stagione di 13 punti; guadagna tre punti la Juventus dopo la vittoria contro l’Atalanta, in linea perfetta con lo scorso anno. Mentre è notte fonda per la Sampdoria che a questo punto ha 13 punti in meno della scorsa stagione che poi di fatto sono quelli che mancano e che hanno fatto finire la Doria in Serie B in questa stagione.

La classifica 2022/2023 a confronto con la scorsa stagione

Napoli 83 (+16)

Lazio 64 (+8)

Juventus 66 (0)

Inter 63 (-9)

Milan 61 (-13)

Atalanta 58 (+3)

Roma 58 (0)

Fiorentina 46 (-10)

Bologna 46 (+4)

Monza 46 (neopromossa)

Torino 46 (+2)

Udinese 46 (+1)

Sassuolo 44 (-2)

Empoli 38 (+1)

Salernitana 35 (+7)

Lecce 31 (neopromossa)

Hellas Verona 30 (-19)

Spezia 27 (-6)

Cremonese 21 (neopromossa)

Sampdoria 17 (-13)