Sergio Ramos sulle spunte blu di Twitter: “Eliminarle è una strategia. Quando si farà contro l’odio?”

Sergio Ramos ha approfittato dell’eliminazione delle ‘spunte blu’ su Twitter per esprime il proprio pensiero sul cattivo mondo dei social. Lo spagnolo infatti ha pubblicato sul social delle foto in cui viene insultato o addirittura gli viene augurata la morte, scrivendo: “Eliminare le spunte blu, costringere a pagare e fare soldi è una strategia. Eliminare l’odio, promuovere il rispetto e rendere Twitter un posto migliore potrebbe essere un’altra. Lo sto solo dicendo…”. Staremo a vedere se Elon Musk, proprietario di Twitter, risponderà a tale provocazione e se ci saranno delle novità in merito.

@elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023