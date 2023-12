Sergio Ramos: “Scandaloso il rigore concesso al Lens. Lo ha visto solo l’arbitro”

Sergio Ramos è diventato il difensore più anziano a segnare in un match di Champions League nel match fra il suo Siviglia e il Lens, in Francia. Il rigore realizzato dal difensore ex Real Madrid però non è stato utile per evitare la sconfitta contro i francesi che anche grazie ad un rigore hanno vinto la partita.

Sergio Ramos ha parlato così a fine gara: “Dannazione… Una serata difficile, è sempre triste dire addio alla Champions. Avevamo una grande occasione per vincere, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. È stata una grande partita nonostante la delusione per la sconfitta: arrivare con 15 giocatori e otto giovani è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi. Abbiamo la coscienza pulita. Il rigore è pazzesco. Sono sempre stato un sostenitore del VAR, che è lì per aiutare in caso di dubbio, per dare la possibilità di vedere e prendere una decisione corretta. Questo rigore lo ha visto solo l’arbitro. Non ci aggrappiamo a questo ma è scandaloso“.