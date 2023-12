Semplici: “Per lo scudetto dico Juve o Inter, ma attenzione al mese di gennaio”

La corsa scudetto pare al momento solo come una corsa a due, con Inter e Juventus che sembrano avere qualcosa in più sulle altre per giocarsi fino in fondo la corsa al tricolore. A parlare della lotta scudetto di questa stagione è stato un tecnico che la Serie A la conosce per bene, come Leonardo Semplici che, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato della corsa, sottolinenando che ci potrebbero essere alcune sorprese.

Semplici: “Senza dubbio si sta dimostrando un torneo incerto ed equilibrato, dove il retaggio del calcio cosiddetto all’italiana sta lasciando gradualmente spazio a idee, coraggio e maggiore spirito propositivo. Le partite sono più imprevedibili, sia in cima alla classifica che nella zona più calda che lotta per la salvezza. L’osservatore non può che confermare l’assoluto valore delle due rose, numeri alla mano si stanno confermando le due principali contendenti per il titolo. Ma gennaio storicamente è un mese particolare, con il mercato a rappresentare una costante incognita. Come dicevo, il torneo è decisamente più equilibrato e quasi tutta la seconda metà della classifica si trova in una situazione di incertezza. Club come Sassuolo e Udinese sono meno abituati di altri a lottare nelle retrovie: ma hanno organici di valore, a volte bastano un paio di risultati consecutivi per rimettersi in carreggiata“.