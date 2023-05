Scudetto Napoli, Spalletti su Instagram: “Per diventare Campioni ci vogliono tre regole…”

Luciano Spalletti è l’uomo del momento per tutto il calcio italiano e forse non solo. Il tecnico toscano si è preso la scena conducendo un campionato prefetto con il Napoli, portandolo dopo 33 anni dall’ultima volta, alla vittoria del terzo campionato nella sua storia. Nel day after della notte magica di Udine, Luciano Spaletti ha voluto postare una foto scudetto di tutto il Napoli su Instagram, sottolineando le tre regole per essere campioni e vincenti. Queste le parole spese di Spaletti: “Tre le regole per essere Campioni: città appassionata, calciatori fantastici…e destini forti!

GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE NAPOLI!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti)