Probabili formazioni Torino-Monza, trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Monza, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa vogliono provare a chiudere una buona stagione il più avanti possibile, magari arrivando a ridosso della zona Europa. I biancorossi, dal loro canto, alla prima stagione in Serie A hanno fatto un incredibile cammino e sperano di continuare a stupire. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Raffaele Palladino ed Ivan Juric.

MONZA – Palladino dovrebbe confermare in attacco la coppia composta da Mota e Caprari, mentre in difesa Caldirola è favorito su Marlon. A centrocampo Sensi potrebbe tornare titolare a discapito di Colpani.

TORINO – Vlasic pronto al rilancio dal 1′ sulla trequarti insieme a Miranchuk, con lo scopo di sostenere l’insostituibile Sanabria.

Le probabili formazioni di Monza-Torino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, C. Augusto; Pessina; Mota, Caprari

Ballottaggi: Caldirola 60% – Marlon 40%; Sensi 60% – Colpani 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Gravillon 60% – Djidji 40%.

Indisponibili: Zima, Vieira, Aina, Radonjic, Pellegri.

Squalificati: –