Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato Serie A 2022/2023. Gran parata per gli azzurri al Maradona, arrivano i viola che non hanno particolari interessi di classifica e allora ecco che si tratta di una partita in cui entrambe giocheranno a mente sgombra. Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 7 maggio, chi riuscirà a vincere? Queste le possibili scelte dei due allenatori, Spalletti e Italiano.

NAPOLI – Lozano favorito su Politano con Kvaratskhelia e Osimhen nel tridente offensivo. Zielinski ed Elmas in ballottaggio per una maglia, Olivera rimpiazza ancora Rui.

FIORENTINA – Italiano rinuncia allo squalificato Martinez Quarta, al suo posto c’è Igor, davanti favorito Cabral con ai suoi fianchi Saponara e Ikone.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Zielinski 60% – Elmas 40%.

Indisponibili: Mario Rui.

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Bonaventura; Ikone, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 60% – Sottil 40%, Ikone 55% – Gonzalez 45%

Indisponibili: Sirigu.

Squalificati: Martinez Quarta