Scudetto Napoli, De Laurentiis: “Emozionato dopo l’applauso in Assemblea di Lega”

Il day after dello scudetto del Napoli dal presidente Aurelio De Laurentiis è stato vissuto in quel di Roma, in cui il patron partenopeo ha dovuto incontrare tutti gli altri esponenti della nostra Serie A in Assemblea di Lega. Nel corso di essa, c’è stato un applauso sentito ed emozionante per De Laurentiis proprio per encomiare la squadra di Luciano Spalletti del titolo appena conquistato.

All’uscita dall’Assemblea, De Laurentiis ha commentato: “Gli applausi emozionano sempre quando sono sinceri. E quell’applauso era sincero“. Prima del patron del Napoli, anche Adriano Galliani ha voluto spendere parole per il tricolore azzurro: “Tutta l’assemblea ha applaudito De Laurentiis e il suo Napoli che hanno vinto lo Scudetto. e fa bene la vittoria di una squadra del sud? Assolutamente, perché allarga i confini del calcio italiano e fa bene in funzione dei diritti televisivi che si allarghi. L’ideale in uno sport è che vinca uno diverso tutto gli altri se vuoi incrementare i valori“.