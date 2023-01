Scontri tifosi, Piantedosi: “Bisogna agire con fermezza per prevenire e contrastare la violenza”

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha parlato degli scontri tra Paganese e Casertana durante il question time alla Camera: “La partita era stata classificata con un livello elevato di rischio dall’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Uno dei due pullman degli ospiti è stato assaltato da ultras della Paganese, aiutati dalle persone che vivono nei palazzi vicini. Grazie alle immagini è stato possibile identificare e arrestare sette tifosi (sette della Paganese e due della Casertana). Attualmente sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili“. Il Ministro Piantedosi ha poi aggiunto: “Questi scontri ribadiscono la necessità di agire con fermezza e di mettere a punto strategie di contrasto e prevenzione della violenza“.