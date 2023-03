Rugby, Sei Nazioni 2023: Italia con quattro cambi in vista della sfida con la Scozia

Il ct dell’Italrugby Kieran Crowley ha ufficializzato i quindici uomini che sabato alle 13:30 affronteranno la Scozia al Murrayfield Stadium nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2023. Triangolo allargato inedito formato da Allan, Bruno e dall’esordiente Simone Gesi; confermata la coppia di centri Brex-Menoncello, mentre la mediana sarà affidata a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che per la prima volta scenderà in campo da titolare nel Sei Nazioni. Conferma in terza linea per Lorenzo Cannone, Sebastian Negri e capitan Lamaro. In seconda linea insieme a Ruzza ci sarà Iachizzi, anche lui come Fusco alla prima da titolare nel torneo. Torna dal primo minuto Marco Riccioni che completerà la prima linea con Nicotera e Fischetti, sempre titolari in questo Sei Nazioni. “Siamo rimasti delusi dalla prestazione contro il Galles: abbiamo affrontato questo aspetto durante questa settimana e non vediamo l’ora di affrontare la sfida di sabato contro un’ottima squadra come la Scozia” ha dichiarato Kieran Crowley.

Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Tommaso ALLAN, 14 Pierre BRUNO, 13 Juan Ignacio BREX, 12 Tommaso MENONCELLO, 11 Simone GESI, 10 Paolo GARBISI, 9 Alessandro FUSCO, 8 Lorenzo CANNONE, 7 Michele LAMARO, 6 Sebastian NEGRI, 5 Federico RUZZA, 4 Edoardo IACHIZZI, 3 Marco RICCIONI, 2 Giacomo NICOTERA, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Marco MANFREDI, 17 Federico ZANI, 18 Pietro CECCARELLI, 19 Niccolò CANNONE, 20 Giovanni PETTINELLI, 21 Manuel ZULIANI, 22 Alessandro GARBISI, 23 Luca MORISI.