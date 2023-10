Scommesse, lo zio di Esposito: “A Corona ho detto solo la verità, l’ho fatto per aiutare mio nipote”

In un’intervista rilasciata a Il Secolo IX, Maurizio Petra ha confermato di essere una delle fonti di Fabrizio Corona. L’uomo ha 55 anni ed alcuni precedenti penali legati a piccoli reati per droga, ma soprattutto è lo zio di Antonio Esposito, ex calciatore noto per aver militato nella Primavera dell’Inter. “Ho sentito Corona, ma gli ho rivelato esclusivamente fatti veri che possono essere comprovati. L’ho fatto per aiutare mio nipote: è a conoscenza di scommesse illecite di calciatori” ha dichiarato Petra, che non ha spiegato come starebbe aiutando il nipote, ma ha rimarcato l’affidabilità di quanto detto.

“Antonio mi ha messo in questa situazione per farsi aiutare. L’ho fatto solo per questo, né per soldi né per notorietà. Anzi, mi hanno offerto cifre enormi, ma non sono interessato” ha proseguito l’uomo. A prescindere dalla veridicità delle parole di Petra, è innegabile che Esposito e Zaniolo fossero amici stretti fin dai tempi di La Spezia, dove sono cresciuti insieme. I rapporti tra i due, però, si sarebbero incrinati negli ultimi mesi.