Scommesse, ‘Repubblica’: spuntano le chat di Fagioli con Bonucci. Anche un membro dello staff sapeva

In attesa di conoscere i dettagli del patteggiamento che sembra poter arrivare tra Nicolò Fagioli e la Procura Federale, ‘La Repubblica’ nella sua edizione odierna torna sulle chat che hanno inchiodato il calciatore della Juventus e che hanno poi portato anche a scoprire i nomi di Tonali, Zaniolo e probabilmente molti altri. Secondo quanto scrive il quotidiano, dalle chat emerge innanzitutto il problema del giovane centrocampista con il gioco d’azzardo che lo aveva portato a giocare e perdere grandi cifre. A tal punto che la polizia sta verificando se esistono gli estremi per contestare i reati di usura o estorsione: Fagioli era disperato per le cifre perse. Gli hanno incassato in pochi mesi più di un milione di euro, dei quali trattenevano il cinquanta per cento.

E a quanto pare erano a conoscenza di tutto ciò anche alcuni compagni di squadra tra i quali Leonardo Bonucci, con il quale ci sarebbero delle conversazioni sul tema. Nessuna prova, però, che il difensore partecipasse alle puntate. Sono in corso accertamenti anche su altri tesserati non calciatori che pure sembrerebbe conoscessero il vizio di Fagioli. Uno farebbe parte dello staff tecnico, certamente non si tratta dell’allenatore Massimiliano Allegri.