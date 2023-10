Scommesse, Gazzetta: Fagioli non ha giocato sulla Juventus. Squalifica ridotta può arrivare a breve

Nella serata di sabato si è finalmente tornato a parlare anche di calcio giocato nel Bel Paese, con il successo netto da parte della Nazionale su Malta in quel di Bari. Ma lo scandalo relativo alle scommesse è sempre lì, e in attesa della possibilità che escano altri nomi nei prossimi giorni, la Gazzetta dello Sport fa il punto sui tre finora indagati. Di Tonali e Zaniolo al momento si sa poco o nulla, nel senso che i due verranno con ogni probabilità ascoltati nei prossimi giorni dalla Procura Federale guidata da Chinè, ma bisogna anche attendere che venga portata al termine l’analisi degli smartphone e dei tablet sequestrati ai due calciatori.

Come ben chiaro da quanto emerso nelle ultime 72 ore, la questione relativa a Nicolò Fagioli potrebbe già essere vicina alla risoluzione, dato che il calciatore juventino è già stato ascoltato più volte da Chinè. Il giovane centrocampista ha ammesso di aver giocato anche sulle partite di calcio, ma mai su quelle della Juventus. Già questo lo porterà ad uno sconto della pena. L’autodenuncia e la collaborazione con la giusta che si concluderà con il patteggiamento ancor prima del deferimento, dovrebbe portarlo ad ottenere una riduzione del 50% della pena. Richiesta di patteggiamento sembra ormai in dirittura d’arrivo: se tutto dovesse filare senza intoppi, per la fine della prossima settimana si potrebbe già chiudere la faccenda.