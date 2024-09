Schillaci, la famiglia: “Felici di questo amore che l’Italia e Palermo stanno dando a Totò”

C’è ovviamente anche la famiglia di Totò Schillaci presente alla camera ardente dell’ex eroe di Italia ’90 allestatita presso il Renzo Barbera di Palermo. “Siamo felici di questo amore che l’Italia e Palermo stanno dando a Totò. Se lo meritava, ha fatto davvero tanto. Ci aspettavamo tutta questa gente perché per le strade della città ci fermavano sempre, abbiamo sempre sentito l’affetto di Palermo, anche in ospedale da parte dei medici che hanno fatto il possibile. Ha combattuto tanto, il suo cuore non si spegneva. Aveva un grande amore per la famiglia, non voleva lasciarci. Per noi è un grande dolore”. Così Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci–

“La mancanza di papà segnerà la nostra vita. Ci fa piacere che la gente venga qui a salutare papà e confortarci in questo momento terribile per noi. Ci lascia tantissimi insegnamenti, una persona umile e che ha lottato sempre in qualsiasi cosa abbia fatto. Per noi sarà sempre un punto di riferimento”, afferma Mattia Schillaci, figlio di Totò. “Porterò di lui tanti insegnamenti di vita – racconta – che talvolta non ti diceva ma con i fatti e con le azioni dimostrava sempre. Mi diceva di lottare sempre con le mie forze per riuscire a superare gli ostacoli come ha sempre fatto lui. La scuola calcio per noi era aiutare le persone che non avevano possibilità economiche. L’ha fatta per i bambini, per fargli coltivare il loro sogno del calcio”.