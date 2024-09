F1 GP Singapore 2024, Piastri: “Penso solo al titolo costruttori. Ala posteriore? È legale”

“Non penso al campionato piloti, sono fuori dalla lotta a meno che non succeda qualcosa di folle, penso solo a mantenere la testa del mondiale Costruttori”. Queste le parole di Oscar Piastri, numero 81 della McLaren intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Il campionato piloti? Non ci penso molto, nonostante io non sia matematicamente fuori – ha detto Piastri -. Dovrei fare dieci o più punti in più di Verstappen ogni weekend, dovrebbero succedere molti imprevisti per tante gare di seguito. Ovviamente io darò il massimo, cercando di vincere ogni gara, ma di sicuro non mi illudo di essere in lotta per il campionato a meno che non succeda qualcosa di folle. Nella mia testa l’obiettivo resta mantenere la testa sul campionato costruttori. L’ala posteriore? Io posso solo dire che è legale, e se passa tutti i test così com’è stato per noi allora tutto è a posto”.

“Sento di star migliorando tanto gara dopo gara, sicuramente sono alla ricerca di una costanza maggiore in qualifica. Non abbiamo festeggiato troppo la vittoria a Baku, sono pronto a riprovarci questo weekend – ha proseguito l’australiano -. Sicuramente ho avuto una bella iniezione di fiducia, su una pista nella quale dovremmo essere competitivi. Lo scorso weekend io e il team abbiamo fatto un lavoro stupendo, su una pista nella quale non eravamo così competitivi come in altre. Tutto questo acquisisce valore se si considera che la Ferrari era estremamente veloce a Baku. La qualifica? Sono alla ricerca di una costanza maggiore – sottolinea Piastri -, devo cercare di lavorare su alcuni punti deboli, un aspetto chiave da qui a fine stagione. Sento di star migliorando tanto, ma dovrò lavorare su piste dove sono stato solo una volta l’anno scorso e dove punto a fare meglio. Sono ancora all’inizio della mia carriera, sicuramente non sono un pilota fatto e finito”, ha concluso.