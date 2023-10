Scazzottata in Under 21, Ruggeri con la maschera perdona Nasti: “TVB, ora sono pronto fratello”

Matteo Ruggeri sembra proprio aver deciso di passare sopra al pugno ricevuto in Under 21 dal compagno azzurrino Marco Nasti qualche giorno fa. L’esterno dell’Atalanta è sceso in campo con la maschera protettiva e nelle ultime ore con una storia su Instagram si è rivolto all’attaccante del Bari che lo aveva colpito al setto nasale rompendoglielo: “TVB, ora sono pronto fratello”, si legge, oltre al tag al centravanti. Questa la storia.