Scandalo sessuale, Real Madrid: “Il club adotterà le misure opportune”

Tre giocatori delle giovanili del Real Madrid e uno del Castilla sono stati fermati dalla polizia di Madrid per aver condiviso il video di un rapporto sessuale avuto con una minorenne. Il club spagnolo non esita a pubblicare una nota ufficiale: “Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune“.