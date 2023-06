Il Sassuolo saluta Magnanelli: lo aspetta Allegri alla Juventus

Con un comunicato ufficiale il Sassuolo ha salutato la sua storica guida, Francesco Magnanelli che ha condotto ed è sempre stato presente dalla Serie D alla promozione in Serie A. 18 anni a combattere con la maglia neroverde del Sassuolo con il futuro che invece parlerà di un bianconero come casacca. Infatti, dopo il primo anno vissuto a bordocampo affianco di mister Alessio Dionisi, per Magnanelli è arrivata la chiamata di Massimiliano Allegri che lo avrà nel suo staff tecnico.

Questo il comunicato del Sassuolo che saluta Magnanelli: “Francesco Magnanelli oggi lascia il Sassuolo. 18 anni insieme. Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde. Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito. In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale!”

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 30, 2023