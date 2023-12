Sassuolo, Carnevali all’Integrity Tour: “Incontri così importanti per rafforzare valori”

Giovanni Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine dell’incontro dell’Integrity Tour che avrà ruolo anche nelle prossime settimane in quel della bella cornice del Mapei Stadium. Il punto di riferimento della società neroverde ha esposto i motivi cardini per i quali avranno luogo questi incontri.

Le parole di Giovanni Carnevali: “Incontri di questo genere non possono che rafforzare quelli che sono i valori che trasmettiamo e condividiamo da sempre come società. Etica, correttezza, rispetto delle regole sono principi cardine su cui si deve sostenere lo sport. Abbiamo il dovere di informare e formare i tesserati della prima squadra e i ragazzi del Settore Giovanile. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo sostegno per promuovere appuntamenti come questi”. “L’Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città italiane che ospitano squadre di Serie A, con l’obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo Campionato di calcio italiano sull’importanza della legalità nello sport“.