Sassuolo, buon pari contro il Wolfsburg per 1-1: ottima prova di Bajrami

Il Sassuolo dimostra di essere una squadra in salute sin da queste amichevoli estive. Dopo i vari appuntamenti con squadre di medio-basso rango, questa è stata la volta di un’amichevole dal gusto e dal profilo internazionale contro il Wolfsburg. Il test contro i tedeschi ha lasciato ad Alessio Dionisi buone sensazioni: partendo da Bajrami centro e faro della fantasia neroverde, così come Lauriente. In ombra, invece, Pinamonti.

L’inizio è vibrante coi ritmi che sono alti per essere nel corso di una partita di inizio agosto quando tutti i giocatori hanno le gambe più o meno imballate. E’ il Sassuolo che sfiora due volte il gol del vantaggio in due occasioni: in entrambe però Pinamonti non ha il mirino proiettato verso la porta e, anche in maniera goffa, spreca due occasioni ghiotte. Dopo le ghiotte occasioni per il Sassuolo arriva il vantaggio del Wolfsburg targato Wind. L’attaccante è bravissimo a girarsi dopo un cross proveniente dalla sinistra. La squadra di Dionisi non ci sta e continua a pressare e ad avere il pallino del gioco attraverso il palleggio. Ci vuole un’illuminazione d’antologia da parte di Bajrami per rimettere in equilibrio il match: Bajrami conduce per 30 metri la palla, arrivato al limite dell’area stampa all’angolino il gol del pareggio che chiude il primo tempo. Nel secondo tempo spazio a tutti i giocatori e a tanti giovani: da segnalare due occasioni importanti per il Sassuolo in cui Mulattieri per una volta è impreciso, per l’altra egoista.