San Siro, Sala: “In settimana incontrerò Webuild e le squadre per fare il punto”

Intervenuto a margine dell’evento per i 40 anni di Affari&Finanza, il sindaco di Milan Beppe Sala è tornato a parlare di San Siro e della proposta di ristrutturazione da parte della società Webuild: “Ci siamo incontrati la scorsa settimana per verificare la loro disponibilità e la possibilità di fare un’analisi in tre mesi. In settimana ho in programma un altro incontro con Webuild e con le squadre per fare il punto della situazione. Penso che, pur non mostrando un grande interesse per San Siro, Inter e Milan siano interessate ad un buon progetto di restyling, magari non troppo costoso. Dobbiamo solo accelerare, poi decideranno loro“. Sala ha quindi concluso: “Bisogna uscire da questa storia infinita. Tuttavia c’è anche il problema dei conti del comune perché se le squadre non fossero interessate bisognerebbe trovare una soluzione per San Siro, magari una vendita per il futuro“.