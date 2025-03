A Milano continua – come ormai da tempo – continua a tenere banco la questione relativa a San Siro e al futuro dello stadio in cui a oggi giocano Milan e Inter. Dopo il progressivo allontanamento degli ultimi anni, con le due società che parevano intenzionate a spostarsi fuori dal capoluogo milanese, da qualche mese c’è stato infatti un nuovo riavvicinamento. L’intenzione, ormai anche annunciata pubblicamente, è quella di avere un progetto comune proprio nella zona di San Siro. Nelle ultime settimane ne ha parlato più volte il sindaco Sala, che attende la proposta ufficiale da parte dei club, ma anche il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. Intanto l’attesa prosegue.

SALA: “AUSPICO ARRIVI PRESTO DOCUMENTAZIONE”

Comee riporta l’edizione meneghina del Corriere della Sera, il sindaco Giuseppe Sala è preoccupato per il ritardo nell’invio della documentazione da parte delle due società e avrebbe invitato i delegati a presentarsi a Palazzo Marino per un incontro. “Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque “a brevissimo” confido e auspico che ciò avvenga”, ha scritto Sala.

La preoccupazione del sindaco verte infatti sui tempi: “Come ho precisato in precedenti occasionoi, data anche la rilevanza del progetto e la complessità del contesto normativo, procedurale e fattuale in cui si inserisce, questa amministrazione deve poter procedere a una tempestiva pianificazione e programmazione delle proprie valutazioni e decisioni in ordine al futuro dell’attuale impianto”.

LE PAROLE DI MAROTTA

“A breve le due società – che hanno diritto a uno stadio all’avanguardia – presenteranno una proposta per l’acquisto dello stadio e del terreno limitrofo. Abbiamo un grosso gap con le big europee, i nostri azionisti sono stati subito molto lungimiranti, hanno posto focus sullo stadio, possono fare grandissimi investimenti, la proposta di Inter e Milan arriverà a giorni”. Così aveva parlato mercoledì Marotta ai microfoni d Sky Sport e Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord. “Mancano solo dei dettagli e auspico che nel giro di poco tempo le due società riescano a elaborare questo documento. Oaktree ha messo come obiettivo prioritario quello di risolvere il problema stadio e di costruire un impianto moderno”.

SALVINI: “PERSI 5 ANNI”

“Si sono persi cinque anni ed è un peccato perché siamo tornati come al gioco dell’oca alla casella numero uno, cioè a fare il nuovo San Siro di fianco al vecchio San Siro e se fossero partiti i lavori come avrebbero potuto anni fa avremmo sostanzialmente lo stadio quasi pronto”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della sottoscrizione del contratto dei lavori di realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di Milano, in merito al piano di Milan e Inter per acquistare San Siro e le aree circostanti.

“Non entro nel merito delle divisioni a sinistra in Comune su San Siro sì, San Siro no, San Siro forse. Mi auguro che il progetto arrivi il prima possibile perché ormai la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si fa a San Siro, però visto come stanno correndo alcune capitali europee, che l’Italia sul fronte stadi sia così ferma è preoccupante”, ha sottolineato, spiegando che con il “ministro dello Sport stiamo ragionando di una sorta di commissariamento per accelerare e tagliare i tempi della burocrazia”.