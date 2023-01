Sampdoria, omaggio a Vialli: il club chiede di giocare col lutto al braccio

La Sampdoria ha chiesto alla Lega Calcio di poter giocare col lutto al braccio in omaggio a Vialli, in occasione della sfida casalinga in programma domenica alle 18.30 contro il Napoli. “Abbracciamo la famiglia Vialli in questo triste momento. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze. Fino all’ultimo ci hai fatto sperare, sognare, tifare per te. Il vuoto che lasci nel mondo del calcio è lo specchio della tua grandezza umana, sportiva, professionale. Una fetta della nostra giovinezza, della giovinezza dell’eterna ragazza del ’46 se ne va oggi. Mai svaniranno quei ricordi. Ciao Luca”, scrive il club in una nota ufficiale.