Sampdoria, Ferrero: “Mi sarebbe piaciuto avere Cassano direttore sportivo e Gasperini allenatore”

“Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come Direttore Sportivo della mia Samp. Avevo anche cercato Gasperini per allenare”. Lo ha detto l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, durante il suo show “Ferrero: non solo sport” su Radio Cusano Campus: “Alla Sampdoria non ho avuto il tempo necessario purtroppo, mi sarebbe piaciuto avere Cassano come Direttore sportivo. Antonio lo considero un grande ragazzo, un grande giocatore. Il suo problema è lui stesso. Cassano poteva risolvere le partite da solo in 5 minuti, purtroppo il carattere non lo aiuta, ma resta comunque un ragazzo davvero importante. I rapporti con lui non sono mai stati freddi, anzi, dopo che entrambi abbiamo lasciato la Sampdoria ci siamo comunque continuati a sentire. Ci sarebbe dovuto essere un pranzo tra noi, ma poi non si è più fatto niente, sarà anche dovuto al fatto che io sono a Roma e lui a Genova”. E su Gasperini: “Ai tempi della Sampdoria ho anche provato a prenderlo, ma Gasp era reduce dall’esperienza al Genoa. Poi è passato all’Atalanta e lì è stata la fortuna per il club neroazzurro. Se avessi preso l’As Roma tre anni fa avrei visto Gasperini molto bene alla guida dei giallorossi”.