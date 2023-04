Salernitana-Sassuolo, Sousa: “Seguo Dionisi da tempo. Noi dobbiamo crederci di più”

Nel giorno che precede il match fra Salernitana e Sassuolo ha parlato in conferenza stampa Paulo Sousa, tecnico dei granata. L’allenatore del club campano ha proferito parole al miele nei confronti di Dionisi e messo in guardia i suoi in vista del finale di stagione.

Sulla partita contro il Sassuolo: “Il pensiero è esclusivamente al Sassuolo e non al rinnovo. Rispettiamo il Sassuolo, ha una dinamica molto simile al Bologna, forse meno fisica ma con molta qualità soprattutto a centrocampo, ha esterni forti soprattutto nel contropiede. Riescono a gestire la gara, a dettare i tempi con ampiezza, profondità ma anche con ripartenze. Il Sassuolo ha esterni micidiali nelle transizioni e capacità di trovare la porta. Servirà intensità senza palla e più capacità di avere possesso e fare male nell’ultimo terzo di campo“.

Su Dionisi: “Seguo Dionisi dai tempi di Empoli, dove giocava con un sistema diverso. Sono soddisfatto di vedere in Italia allenatori giovani come lui, Zanetti, Palladino che portano cose nuove, vuol dire che il calcio italiano può giovarsene. Sono contento di affrontarli“.

Sulla stagione della Salernitana: “Sono molto contento dei risultati globali e di quello che stiamo guadagnando, non dimentichiamo da dove siamo partiti quando sono arrivato. Questa è una società che ha un anno e mezzo appena di Serie A alle spalle, può salvarsi e di conseguenza dobbiamo ambire sempre al massimo ma sempre restando consapevoli delle nostre abilità. La squadra è preparata, sta dimostrando che mancano forse piccole cose che possono portare a due punti in più ad ogni partita, dobbiamo credere ancora di più nei mezzi individuali“. Sul suo futuro: “Abbiamo messo in chiaro tra le parti che a fine campionato discuteremo di futuro“.