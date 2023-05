Salernitana: ritiro a Rivisondoli accorciato dalla Prefettura, il 29 luglio arriva il Napoli

La Prefettura ha accorciato il ritiro della Salernitana a Rivisondoli, Aquila, per evitare la sovrapposizione tra la squadra di Salerno e il Napoli. La Bersagliera aveva già indicato il periodo di ritiro dal 10 luglio al 5 agosto, ma la presenza dei vicini campioni d’Italia, in ritiro dal 29 luglio, di “casa” a Rivisondoli ma in campo a Castel di Sangro dopo una prima parte di ritiro a Dimaro, ha portato la Prefettura a dover sciogliere un complicato nodo.

Il principale interesse del Prefetto era gestire l’ordine pubblico tra le due tifoserie rivali e questo lo ha spinto a consigliare alla Salernitana di abbandonare Rivisondoli il 28 luglio, per spostarsi a Fiuggi fino al termine del ritiro. Nel frattempo, la zona è pronta ad essere sommersa dai duraturi festeggiamenti per lo scudetto napoletano.