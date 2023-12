Salernitana, risoluzione consensuale con il ds Morgan De Sanctis

Dopo aver ufficializzato l’ingresso in dirigenza di Walter Sabatini, la Salernitana ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Morgan De Sanctis. “Desidero ringraziare il direttore De Sanctis e tutto il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso per il raggiungimento della seconda storica salvezza della Salernitana in Serie A” ha dichiarato il Presidente dell’U.S. Salernitana 1919 Danilo Iervolino. “Certi che la Società continuerà a beneficiare di quanto fatto in questi anni, intendo augurare a tutti loro le migliori fortune lavorative nel mondo del calcio”.

“Ringrazio il Presidente Iervolino, la Società e tutta Salerno per questo anno e mezzo trascorso insieme” ha affermato Morgan De Sanctis. “Sono orgoglioso di aver contribuito al miglior campionato della storia della Salernitana e voglio ringraziare tutto lo staff per il lavoro svolto e per avermi aiutato nell’opera di crescita e di valorizzazione del brand Salernitana. Rimarrò legato per sempre alla Salernitana e alla sua fantastica tifoseria e auguro al club di raggiungere l’obiettivo salvezza. Avanti Bersagliera!”.