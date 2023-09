Salernitana, il momento è delicato: confronto giocatori-dirigenti. Candreva in dubbio per l’Inter

La Salernitana vive un momento abbastanza complicato di inizio stagione. Paulo Sousa è stato confermato dalla dirigenza e da Iervolino anche dopo la sconfitta di Empoli. Non c’è tempo però di pensare a quello che potrebbe accadere o a quello che potrebbe cambiare: sabato 30 settembre arriva l’Inter avvelenata dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Prima dell’allenamento la squadra è stata tenuta a rapporto dalla dirigenza per analizzare il momento difficile attraversato dai campani. Un’altra gatta da pelare è quella di Antonio Candreva: l’ex Lazio è fortemente in dubbio per il match contro l’Inter, di cui è un grande ex. Certe, invece, le assenze di Ikwuemesi e Coulibaly.