Manchester United, altro stop per Casemiro: “Out diverse settimane”

Il Manchester United tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Casemiro sarà indisponibile per “diverse settimane” a causa di uno stiramento al tendine del ginocchio. Il brasiliano era tornato a disposizione nella sfida persa in Coppa di Lega in casa 0-3 contro il Newcastle, dopo aver saltato le tre partite precedenti, facendosi espellere all’intervallo. Con ogni probabilità, salterà tutti i prossimi impegni prima della prossima sosta nazionali: Fulham in campionato, Copenaghen in Champions League, in quella che è una partita fondamentale per i Red Devils, e Luton Town la prossima settimana sempre in Premier. Potrebbe tornare a disposizione contro L’Everton il 26 novembre prossimo.