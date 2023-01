Russia: Tas respinge i ricorsi di Shakhtar e Zenit contro le regole dei trasferimenti Fifa

La Tas ha respinto i ricorsi esposti dallo Shakhtar Donetsk, dallo Zenit e altre otto squadre di calcio russe, contro le regole di trasferimento di emergenza della Fifa. Le regole consentono a giocatori e allenatori stranieri di sospendere i loro contratti per la stagione 2022-23 a causa dell’invasione russa in Ucraina, lo Shakhtar chiedeva alla Fifa un risarcimento di 42 milioni di dollari. Di fatto la Fifa ha esteso anche alla stagione in corso la possibilità ai calciatori dei club ucraini e russi, di andare altrove, nonostante fossero ancora sotto contratto e ha affermato di aver cercato di dare chiarezza ai club e sicurezza finanziaria ai giocatori, senza rescindere del tutto i contratti. Quest’ultima opzione è stata favorita dalla Fifpro, il sindacato mondiale dei giocatori.