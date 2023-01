Accuse di stupro, Benjamin Mendy dichiarato non colpevole per 6 capi d’imputazione

di Redazione 8

Il calciatore francese Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole per le accuse di sei stupri e di un’aggressione sessuale da una giuria popolare nel Regno Unito, che non ha ancora emesso un verdetto su altri due capi di imputazione per stupro e tentato stupro. Il 28enne difensore della nazionale francese, sospeso da oltre un anno dal suo club (i campioni d’Inghilterra del Manchester City), era sotto processo da inizio agosto presso il tribunale di Chester. Sul calciatore gravavano accuse di sette stupri, un tentato stupro e una violenza sessuale. A giugno è fissato un nuovo processo sui restanti due capi di imputazione. Il giudice Steven Everett ha spiegato al giocatore, sospeso dal Manchester City, che un’udienza preliminare si terrà il 27 gennaio.

In un comunicato, il Manchester City ha rinviato ogni presa di posizione al nuovo processo: “La società prende atto del verdetto emesso oggi dal Chester Crown Court, in cui una giuria ha ritenuto Benjamin Mendy non colpevole di sette capi di imputazione. La decisione rimane sospesa su due capi di imputazione e il processo è ora concluso. Dato che ci sono questioni aperte relative a questo caso, il club non è in grado di rilasciare in questo momento ulteriori commenti”