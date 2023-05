Roma, via alla campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, la Roma avvia la campagna di vendita degli abbonamenti per il campionato 2023/2024. Ci saranno diverse fasi, con la prima che scatterà domani alle 11, per concludersi alle 16 dell’8 giugno. In questo periodo sarà possibile rinnovare la propria tessera, mentre la seconda fase sarà dedicata alla vendita libera e avrà inizio il 9 giugno.

Per ringraziare i tifosi del supporto di questa stagione, la società ha deciso di lasciare inalterati i prezzi di circa 60% dei posti che possono essere rinnovati, ovvero le curve e distinti, insieme ad alcuni posti della tribuna Tevere. E’ previsto un risparmio anche nell’acquisto dell’abbonamento per gli altri posti, che costerà meno rispetto al prezzo proposto nella seconda fase.