Roma, Spalletti e Buffon approvano la scelta De Rossi: “Non poteva esserci persona più indicata”

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Josè Mourinho e proseguono le reazioni da parte del mondo del calcio. “Una bella sensazione: sono felice, sorrido. Mi ha sempre dato indietro tutto. Era straordinario, perché aveva il senso della squadra. Nutriva sentimenti forti nei confronti dei compagni, si batteva per loro. Non ricordo una sola partita, o un solo momento di una partita, in cui sia venuto meno da questo punto di vista. Un campione generoso, sensibile: a volte perdeva di vista se stesso, mai la Roma”. Così Luciano Spalletti, tecnico della nazionale azzurra, in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ sul suo ex centrocampista in giallorosso.

“Mi sono sentito felice tutte le volte che ho allenato uno come lui. A volte non c’era bisogno che emergesse con la sua personalità, faceva benissimo il regista e puliva qualsiasi pallone senza mettere in campo il carattere perché non serviva. Ma nel momento decisivo entrava con una scivolata e portava via tutto”, ha proseguito. Quanto a come farà giocare la Roma ha aggiunto: “Non so quale Roma vedremo, di sicuro ha una buona squadra. E io lo seguirò con attenzione, perché ha diversi giocatori che mi interessano per la Nazionale. Quando riprenderemo il giro dei ritiri, uno dei primi che visiteremo sarà proprio quello giallorosso. Mi dispiacerà non trovare Mourinho, ma sarò felice di vedere lui. Conosco bene i cavalli che ha dentro Daniele, l’augurio è che possano dare ulteriore energia al motore della nostra A”.

Dello stesso avviso anche Gigi Buffon: “In un momento simile, per la Roma non poteva esserci una persona più indicata di Daniele. Una mossa intelligente. E’ un’avventura bellissima, affascinante, magari un po’ rischiosa, come quelle che piacevano a me. Io ho quasi sempre fatto scelte di cuore, pancia e coraggio. Mi piaceva mettermi alla prova e lo stesso vale per Daniele. Non mi sembra un salto nel buio né per la Roma né per lui. Quando conosci bene il contesto e l’ambiente, interno ed esterno, sei già un passo avanti. Ci devi mettere molto altro, certo, ma Daniele ha un profilo speciale di sportivo e di uomo. Per lui è un’occasione importante e anche una grande responsabilità”. “Come ogni allenatore nuovo porterà all’inizio aria fresca che farà lavorare il gruppo con un entusiasmo diverso. Tutti saranno stimolati perché di solito in questi casi si riparte da zero”, sottolineato Buffon. “La serenità la portano i risultati. Mourinho ha fatto due miracoli in Europa, ma in campionato le attese erano più alte. Sicuramente quando Mourinho propone una cosa nello spogliatoio, c’è un curriculum che parla per lui: nulla viene messo in discussione.Fondamentale adesso per Daniele sarà la trasmissione di determinati concetti: dovrà dimostrarsi subito credibile. E ci riuscirà”