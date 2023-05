Roma, Smalling: “Qui sento l’affetto dei tifosi. La pressione di vincere è importante”

Chris Smalling si fida della Roma e della sete di vittorie che si respira nella Città Eterna. Il difensore inglese che ha deciso di rinnovare il contratto con la squadra giallorossa ha parlato ai microfoni di StarCasinò Sport sul periodo delicato che spetta alla Roma.

Le parole di Smalling: “E’ stata una grande sensazione arrivare in un grande club come la Roma, riuscire ad adattarsi e sentire tutto l’affetto di tifosi e compagni. È uno dei motivi principali per cui sono ancora alla Roma. Anche nelle città dove ho giocato in precedenza, come a Manchester, ci sono molti tifosi di altre squadre. Qui ci sono tantissimi tifosi della Roma, ci sono anche laziali ma mi capita di incontrare esclusivamente tifosi della Roma. Credo sia positivo sentire la pressione di vincere e ottenere risultati, è ciò per cui si impegnano tutti i grandi giocatori. Concludere la stagione con un trofeo e riuscire a dare un contributo importante è stata una grande sensazione“.