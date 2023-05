Badminton, scambio da 211 colpi al Malaysia Masters: è record mondiale

Nel match di ottavi di finale del doppio femminile al Malaysia Masters di badminton è stato stabilito un nuovo record. Le malesi Thinaah Muralitharan e Pearly Tan e le giapponesi Rena Miyaura e Ayako Sakuramoto hanno infatti dato vita ad un infinito scambio di 211 colpi. Ad avere la meglio dopo circa tre minuti sono state le malesi, mandando in visibilio il pubblico entusiasta. Battuto il precedente primato stabilito nel 2022, sempre nel doppio femminile, in un incontro del Korea Open.

“Una volta finito il punto ho lanciato in area la racchetta per darmi un attimo di respiro” ha dichiarato Muralitharan. Un record che non passa inosservato, ma che non è neppure lontanamente vicino a quello stabilito nel tennis. Nel 1984, a Richmond, le statunitensi Vicki Nelson-Dunbar e Jean Hepner giocarono infatti un punto di ben 29 minuti per un totale di 643 colpi.