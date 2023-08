Roma, si continua a lavorare a Trigoria

La Roma di Josè Mourinho torna a lavorare a Trigoria, con l’impegno di campionato di sabato sera – alle 20.45 – contro il Verona, sempre più vicino. Dopo la fase di attivazione e la seduta atletica, la squadra ha iniziato a lavorare con il pallone. Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha seguito gli allenamenti e si è fermato a parlare per qualche minuto con Paulo Dybala. Per il dirigente prosegue la ricerca di un centravanti. Duvan Zapata è ormai lontano dopo l’infortunio di El Bilal Touré in casa Atalanta. Al momento gli unici attaccanti centrali in rosa sono Andrea Belotti e il giovane Filippo Alessio, classe 2004. Come dimostrato negli ultimi due anni, Josè Mourinho non ha problemi ad utilizzare le giovani leve e il vivaio giallorosso continua a dimostrarsi all’altezza dei grandi palcoscenici. Ieri la squadra Primavera della Roma ha battuto 1-0 il Lecce e ha sollevato la Supercoppa di categoria. Tra i titolari del “Via del Mare”, oltre a Pagano e Pisilli, anche Cherubini, Keramitsis e Golic si sono recentemente messi a disposizione del tecnico. Tra i calciatori monitorati anche Mattia Mannini, mezzala, classe 2006.