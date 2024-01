Roma, Rosella Sensi: “Totti è un simbolo. Gli avrei fatto un contratto a vita da dirigente, avrebbe dato qualcosa”

“Francesco è la Roma, è un simbolo del calcio italiano. Ha dato un sogno e lo può dare a tante persone. Io gli avrei fatto un contratto a vita da dirigente perché se lo meritava non per fargli un regalo. Francesco avrebbe dato qualcosa a tutti quelli che sono passati da Roma”. L’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, è intervenuta nel programma di Rai 1 “La Volta Buona”, parlando tra le altre cose del suo rapporto con l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Domani ci sarà il derby di Coppa Italia nei quarti di finale, ma per l’ex presidente si tratta di un match ancora oggi difficile da seguire: “Sono tornata allo stadio ma non per il derby, lo soffro talmente tanto che deve raccontarmelo mio marito”.