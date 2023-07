Roma, un occhio anche alla Primavera: fatta per l’arrivo di Guerrero in prestito dal Real Madrid

Tiago Pinto dimostra di essere stra-attento anche alle dinamiche che riguardano il mercato della Primavera della Roma. In attesa degli ultimi rinforzi per Mourinho, il direttore portoghese ha chiuso l’arrivo di un prospetto molto interessante per il futuro. Si tratta di Julen Jon Guerrero, centrocampista spagnolo classe 2004, che arriverà direttamente dal Real Madrid.

La formula con la quale Guerrero arriverà nella Capitale sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Il difensore arricchirà la rosa della Roma Primavera con il sogno di rubare gli occhi a Mourinho. Nelle ore precedenti alla chiusura dell’affare il giocatore commentava così su Instagram: “Non vedo l’ora di iniziare, mille grazie alla Roma per quest’opportunità“. Guerrero arriva con la formula del prestito dal Real Madrid che si è riservato il 50% sulla futura rivendita del giocatore.