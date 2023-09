Roma, Mourinho al lavoro senza i nazionali: riposo per Dybala ed Aouar

Prosegue il lavoro della Roma, seppur a ranghi ridotti, nel centro sportivo di Trigoria. Mourinho, infatti, causa impegni delle nazionali, continua a lavorare con i pochi superstiti rimasti con un allenamento incentrato sulla parte atletica, con slalom, allunghi e scatti e una parte con il pallone.

Seduta alle quale non hanno preso parte i giocatori alle prese con acciacchi vari come Dybala, Renato Sanches, Houssem Aouar e Nicola Zalewski mentre tanti i giovani della Primavera che sono stati aggregati, un’occasione in più per impressionare Mourinho e guadagnarsi l’ingresso in pianta stabile in prima squadra. L’obiettivo dello Special One, in questa settimana di sosta per le nazionali, sarà quello di cercare di recuperare più calciatori possibili aumentando lo stato di forma per arrivare alla partita contro l’Empoli, all’Olimpico, per portare a casa i primi 3 punti del campionato e regalare così la prima gioia ai tifosi giallorossi.